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Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı."
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:58 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı."
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