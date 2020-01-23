Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı."

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı."

Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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