Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT...

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT...

46 dakika önce

IHAAW102302-GEN/12-01-2019- Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT..., System.String[]
IHAAW102302-GEN/12-01-2019

- Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı. 12.01.2019 10: 23: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

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