Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT...
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IHAAW102302-GEN/12-01-2019- Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.
IHAAW102302-GEN/12-01-2019
- Milli Savunma Bakanı
Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı
Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi. Görüşmede, Suriye
'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib
'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı. 12.01.2019 10: 23: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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