Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki Askeri Birliklerde...

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki Askeri Birliklerde...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki Askeri Birliklerde..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Yüksekova, Güncel
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