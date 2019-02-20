Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki Askeri Birliklerde...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı
Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova
'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:45 Kaynak: AA
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