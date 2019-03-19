Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki Birliklerde...

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki Birliklerde...

58 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki birliklerde incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki Birliklerde..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki birliklerde incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:16 Kaynak: AA

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