Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki Birliklerde...

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki birliklerde incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki birliklerde incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti.

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