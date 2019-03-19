Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki Birliklerde...
58 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki birliklerde incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki birliklerde incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:16 Kaynak: AA
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