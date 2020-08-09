Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki...
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 14:41
Kaynak: AA
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