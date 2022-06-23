Milli Savunma Bakanı Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi için oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, "İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var." dedi.

Akar, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türk-Rus askeri heyetlerinin Moskova'da yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru" ile ilgili sorusu üzerine Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerinin açık şekilde devam ettiğini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Barışın, huzurun gelmesi, ateşkesin sağlanması için her düzeyde gayret göstermeye devam ediyoruz. Son olarak yaptığımız görüşmelerde kamuoyunun 'kırmızı hat' olarak adlandırdığı bir çalışma oldu. Birer arkadaşımızı bu konuda görevlendirdik. Onlar sürekli temas sağladılar. 1 Haziran'da Türkiye'ye askeri bir heyet geldi, Bakanlığımızda heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Bunun da devamı olarak 21 Haziran Salı günü bir heyetimiz Moskova'ya gitti. Görüşme olumlu, yapıcı şekilde gerçekleşti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Hem bölge hem de Rusya ve Ukrayna için yararlı olabilecek konuları arkadaşlarımız masaya koydu."

Ukrayna, Rusya ve BM ile görüşmelerin devam ettiğini bildiren Akar, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemilerinin emniyetli şekilde ulaşımlarının sağlanması için yapılması gerekenler de görüşüldü. Bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedildi. İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var." diye konuştu.

Türkiye ve BM'den beklentilerin, Rusya'nın, Ukrayna'nın yapması gerekenlerin görüşmelerde ele alındığını belirten Akar, "Arkadaşlarımız görüşmeden memnun şekilde ayrıldı hatta jest olarak 'Azov Concord' isimli Türk gemisinin Ukrayna'nın Mariupol limanından ayrılabileceğine yönelik de bilgi verildi." dedi.

"Tarafların Türkiye'ye ciddi bir güveni var"

Milli Savunma Bakanı Akar, olumlu gelişmelere yönelik beklentisini dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde Ukrayna ile yapacağımız, bununla birlikte BM yetkilileri ile yaptığımız temaslar var. Bunların sonunda olayı bir noktaya getirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde somut adımlar atılabileceğini, olumlu gelişmeler olabileceğini değerlendiriyoruz. Geldiğimiz noktada tarafların olaya olumlu baktığını görüyoruz. Bu konuda beklentimiz olumlu. Beklentimiz, bir an önce tahıl yüklü gemilerin limanlardan emniyetli, ayrılması güvenli bir seyri müteakip hedeflerine emniyetli bir şekilde varmaları. Bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı öncesi bu konuda olumlu bir gelişmenin olup olmayacağına yönelik soru üzerine Akar, "Burada birçok aktör var. Gelen bilgiler, yaptığımız çalışmalara göre olumlu yönde ilerliyoruz." diye konuştu.

"Ukrayna gerekli adımlar için bir garantörlük mü bekliyor?" sorusu üzerine Akar, "Burada savaşan iki taraftan bahsediyoruz. Herkes her türlü olasılığı, ihtimali düşünüyor. Biz de kolaylaştırıcı rol üstlenmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımız taraflarla konuşup istenmeyen bir durum oluşmadan işin planlandığı şekilde gerçekleşmesi için çalışıyorlar. Türkiye kendisine düşen görevleri yerine getiriyor. Tarafların Türkiye'ye ciddi bir güveni var." dedi.

Akar, insani yardım ve tahliyesi amacıyla gönderildiği Ukrayna'da kalan TSK'ya ait iki uçağa ilişkin soruya ise "Bu konuda hem Rus hem de Ukrayna tarafında ciddi ilerleme oldu. Beklentilerimizi kendilerine ifade ettik, bazı görüşlerimizi kabul ettiler. Bu konuda tarafların da yapılabilecekleri konusunda bizimle iş birliği anlayışında olduklarını gördük." karşılığını verdi.

-İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın ziyareti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın ziyaretine ilişkin soru üzerine de Akar, "İngiltere Savunma Bakanı ile olumlu, kapsamlı, faydalı, yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, hem ikili ilişkiler hem NATO'daki faaliyetler hem de bölgesel konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, "Birçok konuda anlayış birliğimiz olduğunu gördük. Bu da bizim açımızdan sevindirici oldu. Savunma sanayi konusunu da ele aldık. Birlikte yaptığımız çalışmaların daha da hızlanması, gelişmesi konusunda mutabık kaldık. Askeri eğitim iş birliği konusundaki çalışmalarımız, tatbikatlarımız var. Bunları da daha ileri götürmek için yapılması gerekenleri gündeme getirdik." açıklamalarında bulundu.

Görüşmede Ukrayna'daki gelişmelerin de ele alındığını belirten Akar, "Bizim ve kıyısı olan ülkeler için Karadeniz'in istikrarı çok önemli. Buranın rekabet alanına çevrilmemesini, Montrö'nün getirdiği çerçevede bölgedeki barışın, istikrarın, huzurun devam ettirilmesini, buna uyum sağlanmasını, bu konudaki faaliyetlerin, hareketlerin dikkatli olması gerektiğini konuştuk. Ukrayna'daki insani durumun giderek kötüleştiğini, bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi için ateşkesin olması konusunu vurguladık." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunun da gündeme geldiğini bildiren Akar, şunları söyledi:

"Terörle mücadele konusunda azimli, kararlı olduğumuzu, terörü bitirmek için faaliyetlerimizi yoğunlaştırdığımızı, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini belirttik. İsveç, Finlandiya bağlamında da bunu vurgulayarak hassasiyetimizi dile getirdik. Bunun önemli olduğunu belirttik. Bu konudaki beklentilerimizin neler olduğunu açık ve net şekilde ortaya koyduk."