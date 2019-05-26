Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar Gürcistan'da

Milli Savunma Bakanı Akar Gürcistan'da

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile ayrı ayrı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar Gürcistan'da, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile ayrı ayrı görüştü.

Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği Tiflis'te resmi ziyaretlerde de bulundu.
Özgürlük Meydanı'ndaki törenin ardından Başbakanlığa geçen Bakan Akar, Başbakan Bakhtadze ile bir araya geldi.
Akar'ın bir sonraki durağı ise Gürcistan Savunma Bakanlığı oldu.
Bakanlığa gelişinde Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi.
Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Akar, tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından Bakan Akar ve İzoria heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:02 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Gürcistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler İşsizlik Ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 31 Mayıs'ta Yapılacak Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:08:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar Gürcistan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]