Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:50 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık."
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