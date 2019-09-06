Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını...

32 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık."

Hulusi Akar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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