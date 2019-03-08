Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli Bölge) Orada Kim Olacak?
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Orada kim olacak?
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Orada kim olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları olacak. Burası kesin."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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