Milli Savunma Bakanı Akar: (Güvenli bölge tesisi) Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: (Güvenli bölge tesisi) Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: (Güvenli bölge tesisi) Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz."
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