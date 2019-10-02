Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter....
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter....

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız."

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız."

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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