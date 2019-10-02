Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter....
19 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız."
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