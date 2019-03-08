Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik Hiçbir Şekilde Müteahhite Verilemez. Dolayısıyla Bizim...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik hiçbir şekilde müteahhite verilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin güvenliği söz konusu olduğu zaman elimizden gelen neyse, yapmamız gereken neyse bunları yapmak zorundayız."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik hiçbir şekilde müteahhite verilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin güvenliği söz konusu olduğu zaman elimizden gelen neyse, yapmamız gereken neyse bunları yapmak zorundayız."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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