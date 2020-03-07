Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar: 'Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek.' - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek."
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek."
Son Dakika Fındık, hayata tutundu Mülteciler, Yunanistan'ın koyduğu engeli halatla yıkmaya çalıştı İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş Aksiyon filmi değil gerçek! Türk botunun, Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada