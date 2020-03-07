Milli Savunma Bakanı Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek.' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek."

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek."

Hulusi Akar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fındık, hayata tutundu
Mülteciler, Yunanistan'ın koyduğu engeli halatla yıkmaya çalıştı İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş Aksiyon filmi değil gerçek! Türk botunun, Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
15:20 Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
14:45 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 16:08:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]