Milli Savunma Bakanı Akar Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için taziye mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, Büyükyıldırım ve Demir'in, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olduklarını belirtti.

Bakan Akar, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.