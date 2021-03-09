Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.
09.03.2021 18:24
Milli Savunma Bakanı Akar, soruları cevapladı BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, soruları cevapladı BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Milli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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