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Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte'

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte"

9 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldıİSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören öncesi soruları yanıtlayan Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili soruları üzerine, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da Komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte

Hulusi Akar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanı Akar: İntikaller, hazırlıklar sürmekte
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