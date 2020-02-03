Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezine geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezine geldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezine geldi

7 saat önce

Helikopterin inişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezine geldi, System.String[]

Helikopterin inişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Hulusi Akar, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:49 Kaynak: AA
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Son Dakika

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