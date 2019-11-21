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Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar."
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar." - ANKARA
Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi