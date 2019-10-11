Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ruslar'dan ABD'li Senatör Graham'a "Hulusi Akar" şakası
Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor Son Dakika! Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı: 2 gazeteci yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:56:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]