Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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