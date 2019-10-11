Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanı Akar: 'Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Hulusi Akar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
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