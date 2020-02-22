Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da yaralı askerleri ziyaret etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağının ziyaretinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'nde yatan yaralı askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da yaralı askerleri ziyaret etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağının ziyaretinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'nde yatan yaralı askerleri ziyaret etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır bölgesinde görev yapan birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağına gitti. Ziyaretin ardından Bakan Akar ve Komutanlar, Hatay Devlet Hastanesi'ne giderek yaralı askerlerimizi ziyaret etti. Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan, yaralı askerlerle yakından ilgilenen Bakan Akar, "Vatan, millet için yaptığınız kahramanlık, fedakarlıklar dillere destandır" diye konuştu. - ANKARA

Hulusi Akar, Ali Emre, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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