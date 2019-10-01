Milli Savunma Bakanı Akar: "(Hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesi) Basit bir olay, Hava...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesi) Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:28 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesi) Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor."
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