Milli Savunma Bakanı Akar: "Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık." Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:59 Kaynak: AA
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