Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem Arazide Operasyonel Olarak Hem de Masada Diplomasi Olarak...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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