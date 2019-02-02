Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem Arazide Operasyonel Olarak Hem de Masada Diplomasi Olarak...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem Arazide Operasyonel Olarak Hem de Masada Diplomasi Olarak...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:08 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
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