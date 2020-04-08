Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar: 'Her türlü tedbiri alıyoruz. - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "Her türlü tedbiri alıyoruz.
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Her türlü tedbiri alıyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Her türlü tedbiri alıyoruz. Koronavirüs özellikle operasyon bölgelerine sirayet etmedi."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:16 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı