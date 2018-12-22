Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin Tahriklerden, Provokasyondan Uzak Durması, Aksi Halde Bunun...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin Tahriklerden, Provokasyondan Uzak Durması, Aksi Halde Bunun...

5 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım."

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:37 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
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