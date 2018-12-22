Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin Tahriklerden, Provokasyondan Uzak Durması, Aksi Halde Bunun...
5 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım."
Milli Savunma Bakanı
Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:37 Kaynak: AA
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