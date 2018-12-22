Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin Tahriklerden, Provokasyondan Uzak Durması Lazım Aksi Halde...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin Tahriklerden, Provokasyondan Uzak Durması Lazım Aksi Halde...

4 saat önce

IHAAW104636-GEN/22-12-2018- Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması lazım aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını herkesin bilmesi lazım. Bu konuda her türlü tedbirimiz hazırlığımız vardır.

Milli Savunma Bakanı Akar:
IHAAW104636-GEN/22-12-2018

- Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması lazım aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını herkesin bilmesi lazım. Bu konuda her türlü tedbirimiz hazırlığımız vardır. Ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu korumak adına gereken neyse bunların hepsi de yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleştirilecektir. Hiçbir şekilde kıyılarımıza yakın mesafelerde, Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını, bunlardan dolayı herhangi yanlış hesaplara girilmemesi gerektiğini, bu şekilde bir yere varılmasının, bir şey elde etmenin mümkün olmadığını da herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması lazım, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemeleri lazım. Muhataplarımıza bizim en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır. Dolayısıyla gerginliği artırmanın kimseye faydası yok. Ege'de, Akdeniz'de gerginliğin artırılmasından herkesin uzak durmasının ülkelerimizin lehine olduğunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. 22.12.2018 10: 46: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:52 Kaynak: İHA

Ege, Akdeniz, Hulusi Akar, Güncel
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