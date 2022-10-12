Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü

12.10.2022 14:36

- Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına başladı.

- Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına başladı. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret eden Akar, ilk görüşmesini Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile gerçekleştirdi.

Bakanlar görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Hırvatistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü - Son Dakika
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