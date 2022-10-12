- Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına başladı. Türkiye 'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret eden Akar, ilk görüşmesini Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Hırvatistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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