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Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile görüştü

17.02.2022 15:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Gürcistan ve Ukrayna konulu oturumun ardından Bakan Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Ollongren'i tebrik eden Akar'ın, Türkiye ve Hollanda arasındaki mevcut ilişkilere vurgu yaparak bu ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının önemine değindiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile görüştü

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Hulusi Akar, Gürcistan, Hollanda, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile görüştü - Son Dakika


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