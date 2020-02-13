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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib) Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib) Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib) Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz."
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