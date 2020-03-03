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Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de bir şehidimiz var
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı 9 askerin de yaralandığını duyurdu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı 9 askerin de yaralandığını duyurdu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen İdlib konulu kapalı oturumunun sona ermesinin ardından Bakan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:26
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