Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de bir şehidimiz var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de bir şehidimiz var - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de bir şehidimiz var

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı 9 askerin de yaralandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de bir şehidimiz var, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı 9 askerin de yaralandığını duyurdu.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen İdlib konulu kapalı oturumunun sona ermesinin ardından Bakan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:26 
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