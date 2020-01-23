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Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine kaçmak için çabalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: " İdlib'de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine kaçmak için çabalıyor." - ANKARA
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