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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'de) Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'de) Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "( İdlib'de) Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır"
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