Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'de) Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(İdlib'de) Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'de) Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'de) Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır"

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "( İdlib'de) Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır"

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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