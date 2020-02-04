Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı

1 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile şehit Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla düzenlenen törenin...

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile şehit Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Akar, şehit yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı

Hulusi Akar, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz
BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın 8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 02:28:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]