Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı
1 saat önce
Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile şehit Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla düzenlenen törenin...
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:03 Kaynak: AA
Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile şehit Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Akar, şehit yakınlarına taziye dileklerini iletti.
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