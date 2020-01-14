Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz alanda.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz alanda. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz."

Hulusi Akar, İdlib, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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