Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor.

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "( İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık."

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidinin acılı annesi konuştu: Çocukken 'Şehit olacağım' derdi
Suriye'de 1 Rus askeri öldü Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
17:18 FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ
17:18 Tekirdağ'da "koronavirüs bilgilendirme toplantısı" düzenlendi
17:18 MÜCAHİD ÖREN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
17:18 TÜBİTAK "51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması" ödül töreni
17:17 Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:20:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]