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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor.
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "( İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık."
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