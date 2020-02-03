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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından,...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:21 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi
Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "( İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"
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