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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesi) Bugün üçüncü müşterek devriye...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesi) Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı.
Milli Savunma Bakanı Akar: "( İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesi) Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı. Devriyeler devam edecek."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:30 Kaynak: AA
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