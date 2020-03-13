Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var."

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var."

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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