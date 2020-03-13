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Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var."
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:06 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: " İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var."
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