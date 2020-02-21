Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün fotoğrafları paylaşıldı.

Bakan Akar, "Silah arkadas¸larımız, 20 S¸ubat 2020 tarihinde I·dlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu s¸ehit olmus¸tur. Kahraman s¸ehitlerimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden yayımladığı mesajla şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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