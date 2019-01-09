Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:22 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı
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