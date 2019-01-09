Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de

Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti.

(FOTOĞRAF)

ANKARA (DHA)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Beştepe, Güncel
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