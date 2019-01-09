Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de

Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak

Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:25:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]