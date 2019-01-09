Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:43 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı
Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak
Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor
Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı