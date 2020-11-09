Milli Savunma Bakanı Akar'dan "10 Kasım" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "10 Kasım" mesajı Açıklaması

09.11.2020 16:19
Milli Savunma Bakanı Akar'dan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin yetiştirdiği büyük liderlerden biri de her zaman ilham kaynağımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin yetiştirdiği büyük liderlerden biri de her zaman ilham kaynağımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, en umutsuz zamanlarda ülkenin ve milletin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, cesareti ve kararlılığı ile asil milletimizi Milli Mücadele sonunda zafere ulaştırmış ve şanlı tarihimizin altın sayfalarında müstesna bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli mücadelenin önderi ve Cumhuriyet'in kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82'nci yılında saygı ve şükranla andıklarını belirten Akar, toplumların tarihi süreç içerisindeki konumunun, yetiştirdikleri şahsiyetlerin eserleri ve etkisi kadar olduğuna işaret etti.

Köklü bir tarihe sahip asil Türk milletinin çok geniş bir coğrafyada büyük bir medeniyet kurduğunu, bu medeniyeti kurarken sayısız bilim insanları, düşünce adamları ve büyük liderler yetiştirdiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"İşte milletimizin yetiştirdiği büyük liderlerden biri de her zaman ilham kaynağımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, en umutsuz zamanlarda ülkenin ve milletin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, cesareti ve kararlılığıyla asil milletimizi Milli Mücadele sonunda zafere ulaştırmış ve şanlı tarihimizin altın sayfalarında müstesna bir yer edinmiştir. Onun bizlere bıraktığı en büyük miras, 'milli hakimiyet' ilkesi ile kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığımız ilhamla en büyük emanet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak da bizlerin en önemli vazifesidir."

Akar, bu vazifenin gereğini yerine getirmek, milli, manevi ve mesleki değerlere sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının, Türkiye'ye yönelecek tehdit ve tehlikelere karşı karada, denizde ve havada büyük fedakarlık ve kahramanlıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyerek, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadelenin ebediyen devam edeceğinin altını çizen Akar, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci, aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz Atatürk, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı Açıklaması

Mustafa Kemal Atatürk, Hulusi Akar, 10 Kasım, Milli, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar'dan '10 Kasım' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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