Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da...
12 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:50 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı.
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