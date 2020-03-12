Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

29 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Bakan Akar, İngiliz mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması, hudutlarımızın korunması hususundaki kararlılığı vurguladı. Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.

(İHA)

Hulusi Akar, Ben Wallace, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
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