Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti

32 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti

Hulusi Akar, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:27 Kaynak: AA
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