Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
26 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi. - ANKARA
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