Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

26 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi. - ANKARA

Hulusi Akar, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
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