Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

23.06.2022 23:42

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bakan Wallace'ı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Baş başa görüşen Akar ve Wallace daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmede ikili ve NATO, başta Ukrayna olmak üzere bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar, Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde her alanda devam ettiğini belirterek, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ihraç lisansı kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kazandığı ivmeye vurgu yaptı. Bakan Akar ayrıca, PKK/YPG-DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin önemi ifade etti. Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek ile bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin gerekliliğini dile getiren Bakan Akar, tahıl sorununun çözümüne yönelik çalışmaların koordineli olarak devam ettiğini bildirdi.

Görüşmede ayrıca, askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artarak devamı konusundaki mutabakat belirtildi.

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Kaynak: İHA

Ben Wallace, Hulusi Akar, England, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Son Dakika

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