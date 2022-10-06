Son dakika haberi! Bakan Akar İngiltere'de askeri törenle karşılandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakan Akar İngiltere'de askeri törenle karşılandı

06.10.2022 13:16

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüştü, iki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüştü, iki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın resmi davetlisi olarak başkent Londra'ya geldi.

Wallace tarafından Muhafız Tören Alanı'nda askeri tören ile karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı yürüyerek Savunma Bakanlığına geçti. Burada Akar ve Wallace önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ben Wallace, Hulusi Akar, England, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Akar İngiltere'de askeri törenle karşılandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Akar İngiltere'de askeri törenle karşılandı - Son Dakika
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